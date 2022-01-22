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Депутат Милли Меджлиса примет участие в мероприятии ПА ОИС в Пакистане

Депутат Милли Меджлиса примет участие в мероприятии ПА ОИС в Пакистане Депутат Милли Меджлиса примет участие в мероприятии ПА ОИС в Пакистане.
Милли Меджлис
22 января 2022 г. 11:16
Депутат Милли Меджлиса примет участие в мероприятии ПА ОИС в Пакистане

Депутат Милли Меджлиса примет участие в мероприятии ПА ОИС в Пакистане.

Как сообщили Report в отделе по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса, председатель парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Таир Миркишили посетит 24 января столицу Исламской Республики Пакистан Исламабад для участия в заседании рабочей группы Парламентской Ассамблеи Организации экономического сотрудничества (ПА ОИС).

В мероприятии примут участие делегации парламентов Турции и Пакистана.

На встрече будут обсуждены структура Секретариата ПА ОИС, устав и полномочия его сотрудников, а также документы, касающиеся бюджета и финансирования. В рамках заседания планируется провести обмен мнениями по вопросам подготовки к третьей Всеобщей конференции ПА ОИС.

Визит завершится 28 января.

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Версия на английском языке Azerbaijani MP heading to Pakistan to attend ECO meeting
Версия на азербайджанском языке Milli Məclisin deputatı Pakistanda İƏT PA-nın tədbirində iştirak edəcək

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