Депутат Милли Меджлиса примет участие в мероприятии ПА ОИС в Пакистане

Депутат Милли Меджлиса примет участие в мероприятии ПА ОИС в Пакистане.

Депутат Милли Меджлиса примет участие в мероприятии ПА ОИС в Пакистане.

Как сообщили Report в отделе по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса, председатель парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Таир Миркишили посетит 24 января столицу Исламской Республики Пакистан Исламабад для участия в заседании рабочей группы Парламентской Ассамблеи Организации экономического сотрудничества (ПА ОИС).

В мероприятии примут участие делегации парламентов Турции и Пакистана.

На встрече будут обсуждены структура Секретариата ПА ОИС, устав и полномочия его сотрудников, а также документы, касающиеся бюджета и финансирования. В рамках заседания планируется провести обмен мнениями по вопросам подготовки к третьей Всеобщей конференции ПА ОИС.

Визит завершится 28 января.