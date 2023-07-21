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Депутат Милли Меджлиса: Петр Толстой должен извиниться перед Азербайджаном

Депутат Милли Меджлиса: Петр Толстой должен извиниться перед Азербайджаном Депутат Милли Меджлиса Айдын Мирзазаде прокомментировал провокационные заявления члена Государственной Думы России Петра Толстого.
Милли Меджлис
21 июля 2023 г. 16:34
Депутат Милли Меджлиса: Петр Толстой должен извиниться перед Азербайджаном

Депутат Милли Меджлиса Айдын Мирзазаде прокомментировал провокационные заявления члена Государственной Думы России Петра Толстого.

Как сообщает Report, депутат отметил, что вице-спикер Госдумы России совершил большую ошибку.

А.Мирзазаде подчеркнул, что высказанное Петром Толстым мнение противоречит нормам международного права, официальной политике России и политическому курсу правящей партии "Единая Россия": "Петр Толстой должен знать, что одним из основных условий мира и стабильности в современном мире является уважение к суверенитету, государственной независимости, территориальной целостности государств. Высказывания Петра Толстого – это пережиток средневекового мышления, захватнической идеологии царской России".

Депутат Милли Меджлиса отметил, что Толстой известный тележурналист и путает эфир с парламентом: "Он должен знать, что все независимые государства мира стоят на страже своей независимости. Петр Толстой в первую очередь должен извиниться перед Азербайджаном за свои заявления. Его мысли противоречат политической позиции президента и властей России, правящей партии "Единая Россия". Такие высказывания ставят под большую угрозу отношения между двумя государствами".

Айдын Мирзазаде выразил уверенность, что официальные круги России в скором времени внесут ясность и опровергнут заявления представителя правящей партии, занимающего пост вице-спикера: "Сегодня между Россией и Азербайджаном существуют отношения. Азербайджан и Россия – стратегические союзники, а ставить под сомнение суверенитет стратегического союзника – непростительная, большая ошибка для политика".

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Версия на азербайджанском языке Milli Məclisin deputatı: "Pyotr Tolstoy fikirlərinə görə Azərbaycandan üzr istəməlidir"

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