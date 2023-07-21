Депутат Милли Меджлиса: Петр Толстой должен извиниться перед Азербайджаном

Депутат Милли Меджлиса Айдын Мирзазаде прокомментировал провокационные заявления члена Государственной Думы России Петра Толстого.

Депутат Милли Меджлиса Айдын Мирзазаде прокомментировал провокационные заявления члена Государственной Думы России Петра Толстого.

Как сообщает Report, депутат отметил, что вице-спикер Госдумы России совершил большую ошибку.

А.Мирзазаде подчеркнул, что высказанное Петром Толстым мнение противоречит нормам международного права, официальной политике России и политическому курсу правящей партии "Единая Россия": "Петр Толстой должен знать, что одним из основных условий мира и стабильности в современном мире является уважение к суверенитету, государственной независимости, территориальной целостности государств. Высказывания Петра Толстого – это пережиток средневекового мышления, захватнической идеологии царской России".

Депутат Милли Меджлиса отметил, что Толстой известный тележурналист и путает эфир с парламентом: "Он должен знать, что все независимые государства мира стоят на страже своей независимости. Петр Толстой в первую очередь должен извиниться перед Азербайджаном за свои заявления. Его мысли противоречат политической позиции президента и властей России, правящей партии "Единая Россия". Такие высказывания ставят под большую угрозу отношения между двумя государствами".

Айдын Мирзазаде выразил уверенность, что официальные круги России в скором времени внесут ясность и опровергнут заявления представителя правящей партии, занимающего пост вице-спикера: "Сегодня между Россией и Азербайджаном существуют отношения. Азербайджан и Россия – стратегические союзники, а ставить под сомнение суверенитет стратегического союзника – непростительная, большая ошибка для политика".