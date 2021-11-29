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Депутат Милли Меджлиса примет участие в заседании бюро ПА ОБСЕ

Депутат Милли Меджлиса примет участие в заседании бюро ПА ОБСЕ 11:25 Глава делегации Милли Меджлиса в Парламентской Ассамблеи ОБСЕ, вице-президент и член бюро этой структуры Азай Гулиев с 30 ноября по 3 декабря будет находиться с визитом в городе Стокгольм, столице Швеции.
Милли Меджлис
29 ноября 2021 г. 11:38
Депутат Милли Меджлиса примет участие в заседании бюро ПА ОБСЕ
Report/ Firi salim

Глава делегации Милли Меджлиса в Парламентской Ассамблеи ОБСЕ, вице-президент и член бюро этой структуры Азай Гулиев с 30 ноября по 3 декабря будет находиться с визитом в городе Стокгольм, столице Швеции.

Как сообщили Report в парламенте, депутат примет участие в заседании бюро ПА ОБСЕ и других мероприятиях. Президент ПА ОБСЕ Маргарета Седельферт, действующий председатель ОБСЕ и министр иностранных дел Швеции Энн Линде проинформируют членов бюро о проделанной ими работе в рамках своих мандатов и текущих вызовах на пространстве ОБСЕ.

Азай Гулиев и другие члены бюро примут участие в заседании Совета министров ОБСЕ в Стокгольме в качестве наблюдателей.

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