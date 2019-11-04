Депутат Милли Меджлиса навестил правозащитника Октая Гульалыева в больнице

Депутат Милли Меджлиса Айдын Мирзазаде навестил правозащитника Октая Гюльалыева, который проходит лечение в Республиканской нейрохирургической больнице.

Как передает Report, об этом сообщил сам А.Мирзазаде.

"Я только что навестил правозащитника Октая Гюльалыева, проходящего лечение в Республиканской нейрохирургической больнице. Мне разрешили увидеться с ним, он лежит в реанимационном отделении. Я поговорил с главврачом больницы, прооперировавшим его хирургом и реаниматологом относительно состояния здоровья пациента. Состояние стабильно тяжелое, он находится в глубокой коме, проводится интенсивное лечение. Лечение находится под строгим контролем, ему вводятся необходимые препараты. Членам семьи и близким друзьям разрешено видеться с ним, им сообщают о состоянии больного и курсе лечения. Желаю ему скорейшего выздоровления", - сказал А.Мирзазаде.

Сбитый автомобилем правозащитник Октай Гюльалыев был прооперирован в столичной клинике City Hospital, а затем переведен в Республиканскую нейрохирургическую больницу.