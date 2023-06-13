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Депутат: Каждый визит Эрдогана увеличивает силу нашего сотрудничества

Депутат: Каждый визит Эрдогана увеличивает силу нашего сотрудничества "Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вновь посетил свою родину, венец тюркского мира – Азербайджан. Каждый его визит дарит нашей стране большую радость, увеличивает силу нашего сотрудничества".
Милли Меджлис
13 июня 2023 г. 12:35
Депутат: Каждый визит Эрдогана увеличивает силу нашего сотрудничества

"Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вновь посетил свою родину, венец тюркского мира – Азербайджан. Каждый его визит дарит нашей стране большую радость, увеличивает силу нашего сотрудничества".

Как сообщает Report, об этом депутат Милли Меджлиса Фазаил Агамалы сказал во время выступления на сегодняшнем пленарном заседании внеочередной сессии парламента.

"Это совершенно иной визит. Эрдоган, одержавший грандиозную победу, принесет еще больше пользы человечеству, опираясь на волю турецкого народа и тюркского мира. Победу Эрдогана нужно оценивать не только как победу турецкого народа, но и тюркского мира и каждого человека, поддерживающего мир и стабильность в регионе", - отметил он.

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Версия на азербайджанском языке Deputat: “Ərdoğanın hər gəlişi ölkəmizə böyük sevinc gətirir, gücümüzə güc qatır”

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