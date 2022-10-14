Депутат: Из Азербайджана совершается много незаконных денежных переводов

Из Азербайджана совершается много незаконных денежных переводов.

Из Азербайджана совершается много незаконных денежных переводов.

Как сообщает Report, об этом сегодня во время выступления на пленарном заседании Милли Меджлиса сказал депутат Вахид Ахмедов.

Он отметил, что из года в год этот показатель растет:

"Госпогранслужба и Служба госбезопасности заводят уголовные дела по таким фактам. Однако некоторые вновь через определенные пути переводят крупные суммы денег из Азербайджана. Большую часть средств, которую люди приобрели за 30 лет, потом выводят за границу и покупают там имущество и объекты. Только Азербайджану от этого нет никакой пользы".