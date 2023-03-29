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Депутат: Инструкция по применению на упаковке и в аннотации сиропа для детей отличается

Депутат: Инструкция по применению на упаковке и в аннотации сиропа для детей отличается Инструкция по применению на упаковке и в аннотации сиропа Brocsevin Kids для детей отличается. Это вызывает беспокойство у врачей и пациентов.
Милли Меджлис
29 марта 2023 г. 14:05
Депутат: Инструкция по применению на упаковке и в аннотации сиропа для детей отличается

Инструкция по применению на упаковке и в аннотации сиропа Brocsevin Kids для детей отличается. Это вызывает беспокойство у врачей и пациентов.

Как сообщает Report, такое мнение высказала депутат Милли Меджлиса Камиля Алиева на сегодняшнем заседании парламентского комитета по здравоохранению.

По ее словам, на упаковке сиропа указывается одна доза, а в аннотации - другая: "Это очень серьезная проблема, и ее важно решить в кратчайшие сроки".

Председатель комитета Милли Меджлиса по здравоохранению Ахлиман Амирасланов отметил, что по данному вопросу необходимо обратиться в Министерство здравоохранения: "На упаковке и в аннотации лекарственного препарата обязательно должна быть указана одинаковая дозировка. Если лекарство в одной дозировке обладает лечебными свойствами, то в другой дозировке это яд. Это может привести к смертельному исходу".

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Версия на азербайджанском языке Deputat uşaqlara verilən siropun istifadə qaydasının fərqli yazılmasını tənqid edib

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