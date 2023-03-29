Депутат: Инструкция по применению на упаковке и в аннотации сиропа для детей отличается

Инструкция по применению на упаковке и в аннотации сиропа Brocsevin Kids для детей отличается. Это вызывает беспокойство у врачей и пациентов.

Инструкция по применению на упаковке и в аннотации сиропа Brocsevin Kids для детей отличается. Это вызывает беспокойство у врачей и пациентов.

Как сообщает Report, такое мнение высказала депутат Милли Меджлиса Камиля Алиева на сегодняшнем заседании парламентского комитета по здравоохранению.

По ее словам, на упаковке сиропа указывается одна доза, а в аннотации - другая: "Это очень серьезная проблема, и ее важно решить в кратчайшие сроки".

Председатель комитета Милли Меджлиса по здравоохранению Ахлиман Амирасланов отметил, что по данному вопросу необходимо обратиться в Министерство здравоохранения: "На упаковке и в аннотации лекарственного препарата обязательно должна быть указана одинаковая дозировка. Если лекарство в одной дозировке обладает лечебными свойствами, то в другой дозировке это яд. Это может привести к смертельному исходу".