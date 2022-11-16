Депутат: Хотя карабахский конфликт завершен, наличие угроз делает необходимым принятие дополнительных мер

Хотя карабахский конфликт завершен, наличие угроз за пределами границ Азербайджана делает необходимым принятие дополнительных мер в этом направлении.

Хотя карабахский конфликт завершен, наличие угроз за пределами границ Азербайджана делает необходимым принятие дополнительных мер в этом направлении.

Как сообщает Report, об этом на сегодняшнем пленарном заседании парламента сказал председатель комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству Таир Миркишили.

"В ходе обсуждений мои коллеги отметили важность увеличения расходов в этом направлении, но мы полагаем, что при необходимости будет возможность выделить дополнительные финансовые средства для преодоления угроз", - отметил он.