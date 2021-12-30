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Депутат: Ежедневно мы теряем в дорожных пробках по 2-3 часа времени

Депутат: Ежедневно мы теряем в дорожных пробках по 2-3 часа времени В Баку каждый день около 1 миллиона человек, в том числе депутаты, теряют в дорожных пробках по 2-3 часа времени и все из-за отсутствия надлежащего управления.
Милли Меджлис
30 декабря 2021 г. 11:40
Депутат: Ежедневно мы теряем в дорожных пробках по 2-3 часа времени

В Баку каждый день около 1 миллиона человек, в том числе депутаты, теряют в дорожных пробках по 2-3 часа времени и все из-за отсутствия надлежащего управления.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Милли Меджлиса депутат Фазиль Мустафа на сегодняшнем заседании парламента.

По его словам, соответствующие структуры должны пообещать общественности решить этот вопрос в следующем году: "На сегодняшний день система парковки в Баку не решена. Если работа чиновника начинается в 9 часов, он должен выходить из дома в 7 часов. Следует предоставить дорожную карту по решению этой проблемы".

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Версия на азербайджанском языке Deputat: “Hər gün 2-3 saat tıxacda qalırıq”

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