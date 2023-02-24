Депутат: Европейские институты не проявляют справедливой позиции по отношению к Азербайджану

Действующие в Европе институты не проявляют должной справедливой позиции в обеспечении прав и свобод азербайджанского народа.

Действующие в Европе институты не проявляют должной справедливой позиции в обеспечении прав и свобод азербайджанского народа.

Как сообщает Report, об этом сказал депутат Милли Меджлиса Фазаил Агамалы на пленарном заседании парламента.

По его словам, принимаются предвзятые и клеветнические заявления против Азербайджана, а также неправомерные судебные решения: "Мы неоднократно были свидетелями подобного. Это делается под влиянием армянского лобби. Конечно, судебная система Азербайджана смогла наладить свою деятельность в этом плане достаточно хорошо. Но я думаю, что этого недостаточно".

Депутат сказал о необходимости принятия более решительных, последовательных и систематических мер: "Надеюсь, что судебно-правовая система Азербайджана после утверждения Протокола №16 Конвенции "О защите прав человека и основных свобод" усилит свою деятельность".