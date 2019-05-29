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Депутат Европарламента от Великобритании: Азербайджан - безопасная страна

Депутат Европарламента от Британии: Азербайджан - безопасная страна

"Когда я приехал в Азербайджан, я беспокоился о безопасности. Но я увидел, что Азербайджан - безопасная страна".

Как сообщает Report, об этом на проходившей в Милли Меджлисе конференции под названием "Азербайджан на пространстве Европы" заявил депутат Европарламента от Великобритании Нетан Гилл.

Н.Гилл сказал, что он спокойно гуляет по улицам города: "Я спокойно выхожу на улицы города. Вчера я видел, как комфортно семьи гуляли в городе в День Республики. Это показатель безопасности".

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