Депутат Европарламента от Великобритании: Азербайджан - безопасная страна

"Когда я приехал в Азербайджан, я беспокоился о безопасности. Но я увидел, что Азербайджан - безопасная страна".

Как сообщает Report, об этом на проходившей в Милли Меджлисе конференции под названием "Азербайджан на пространстве Европы" заявил депутат Европарламента от Великобритании Нетан Гилл.

Н.Гилл сказал, что он спокойно гуляет по улицам города: "Я спокойно выхожу на улицы города. Вчера я видел, как комфортно семьи гуляли в городе в День Республики. Это показатель безопасности".