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Депутат: Думаем, ТюркПА поддержит правое дело Азербайджана

Депутат: Думаем, ТюркПА поддержит правое дело Азербайджана Думаем, ТюркПА поддержит правое дело Азербайджана.
Милли Меджлис
6 марта 2023 г. 11:54
Депутат: Думаем, ТюркПА поддержит правое дело Азербайджана

Думаем, ТюркПА поддержит правое дело Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом вице-спикер Милли Меджлиса Али Гусейнли сказал на 8-м заседании Комиссии по окружающей среде, природным ресурсам и охране здоровья Парламентской Ассамблеи Тюркоязычных стран (ТюркПА).

Он отметил, что в последние годы наблюдается заметный рост активности и единства стран-членов ТюркПа, отметив особую роль в этом президента Азербайджана Ильхама Алиева.

А.Гусейнли напомнил, что азербайджанские экоактивисты уже 85 дней выражают протест против загрязнения окружающей среды на дороге Ханкенди-Лачын: "Думаем, страны-государства ТюркПА поддержат Азербайджан и в этом правом деле. Полагаю, данный вопрос будет обсужден на сегодняшнем заседании".

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Версия на английском языке MP: 'We believe TURKPA will support just cause of Azerbaijan'
Версия на азербайджанском языке Deputat: "TÜRKPA-nın Azərbaycanın haqq işinə dəstək verəcəyini düşünürük"

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