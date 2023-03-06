Депутат: Думаем, ТюркПА поддержит правое дело Азербайджана

Думаем, ТюркПА поддержит правое дело Азербайджана.

Думаем, ТюркПА поддержит правое дело Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом вице-спикер Милли Меджлиса Али Гусейнли сказал на 8-м заседании Комиссии по окружающей среде, природным ресурсам и охране здоровья Парламентской Ассамблеи Тюркоязычных стран (ТюркПА).

Он отметил, что в последние годы наблюдается заметный рост активности и единства стран-членов ТюркПа, отметив особую роль в этом президента Азербайджана Ильхама Алиева.

А.Гусейнли напомнил, что азербайджанские экоактивисты уже 85 дней выражают протест против загрязнения окружающей среды на дороге Ханкенди-Лачын: "Думаем, страны-государства ТюркПА поддержат Азербайджан и в этом правом деле. Полагаю, данный вопрос будет обсужден на сегодняшнем заседании".