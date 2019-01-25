Депутат: Если председатели или члены муниципалитетов воры, их нужно арестовывать

Баку. 25 января. REPORT.AZ/ Если председатели или члены муниципалитетов воры, их нужно арестовывать. О каких уступках тут может идти речь?

Как сообщает Report, об этом на сегодняшнем заседании парламентского комитета по региональным вопросам сказал депутат Фазаил Ибрагимли.

По его словам, муниципалитеты остались между районными исполнительными властями и министерством юстиции: "Что можно приказать муниципалитетам, которые правдивы, знают работу и не воры? К уважающим себя председателям муниципалитетов все относятся с уважением. Если муниципалитет берет взятку, должен отвечать за это. Мы не должны идти на уступки в связи с этим, перед законом все равны. Совершая кражу, он не знает, что это наказуемо? Председатели муниципалитетов знают все лучше нас".