О нас

Депутат: Что еще должно случиться, чтобы Европа признала Армению террористическим государством?

Депутат: Что еще должно случиться, чтобы Европа признала Армению террористическим государством? Мы решительно осуждаем любой террор. Это преступление против мирного населения, всего человечества. Что касается нас, то мы должны приложить все усилия для задержания армянских террористов в короткие сроки, чтобы они предстали перед международным судом.
Милли Меджлис
11 октября 2022 г. 12:04
Депутат: Что еще должно случиться, чтобы Европа признала Армению террористическим государством?

Мы решительно осуждаем любой террор. Это преступление против мирного населения, всего человечества. Что касается нас, то мы должны приложить все усилия для задержания армянских террористов в короткие сроки, чтобы они предстали перед международным судом.

Как сообщает Report, об этом депутат Милли Меджлиса Муса Гулиев сказал на сегодняшнем пленарном заседании парламента Азербайджана.

По словам депутата, определенные круги в Европе занимают проармянскую позицию, открыто клевеща на Азербайджан:

"Если трагедия в Ходжалы, массовые захоронения в Эдилли, ракетный обстрел мирного населения в Гяндже, совершенный два года назад, не террор, то что?! Что еще должно случиться, какие еще теракты должна совершить Армения, чтобы Европа признала террористическим это государство?".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке MP: What else should Armenia do to be recognized as terrorist state in Europe?!
Версия на азербайджанском языке Deputat: “Ermənilər daha nə etməlidir ki, Ermənistan Avropada terror dövləti kimi tanınsın?!”

Самое важное

Минуло два года со дня еще одного ракетного обстрела армянами Гянджи
Минуло два года со дня еще одного ракетного обстрела армянами Гянджи
11 октября 2022 г. 00:00
ЕС объявил посла Никарагуа персоной нон грата
ЕС объявил посла Никарагуа персоной нон грата
10 октября 2022 г. 23:56
Посол Великобритании выразил соболезнования в связи с годовщиной Гянджинского террора
Посол Великобритании выразил соболезнования в связи с годовщиной Гянджинского террора
10 октября 2022 г. 13:33
Позиции Азербайджанской армии подверглись обстрелу
Позиции Азербайджанской армии подверглись обстрелу
9 октября 2022 г. 13:07
Политбюро созывает седьмой пленум ЦК Компартии Китая 19-го созыва
Политбюро созывает седьмой пленум ЦК Компартии Китая 19-го созыва
9 октября 2022 г. 07:58
Принятое на Пражской встрече заявление - очередная победа официального Баку
Принятое на Пражской встрече заявление - очередная победа официального Баку
7 октября 2022 г. 14:52
Пражское заявление - Азербайджан добился своего
Пражское заявление - Азербайджан добился своего
7 октября 2022 г. 12:49
В Азербайджане продлевается срок давности привлечения к административной ответственности
В Азербайджане продлевается срок давности привлечения к административной ответственности
7 октября 2022 г. 12:26
Президент: Азербайджан поддерживает процесс по нормализации отношений между Турцией и Арменией
Президент: Азербайджан поддерживает процесс по нормализации отношений между Турцией и Арменией
7 октября 2022 г. 06:43
В Праге вновь состоялась встреча лидеров Азербайджана, Армении, Франции и Совета ЕС
ФотоВ Праге вновь состоялась встреча лидеров Азербайджана, Армении, Франции и Совета ЕС
7 октября 2022 г. 04:38

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi