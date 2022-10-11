Депутат: Что еще должно случиться, чтобы Европа признала Армению террористическим государством?

Мы решительно осуждаем любой террор. Это преступление против мирного населения, всего человечества. Что касается нас, то мы должны приложить все усилия для задержания армянских террористов в короткие сроки, чтобы они предстали перед международным судом.

Мы решительно осуждаем любой террор. Это преступление против мирного населения, всего человечества. Что касается нас, то мы должны приложить все усилия для задержания армянских террористов в короткие сроки, чтобы они предстали перед международным судом.

Как сообщает Report, об этом депутат Милли Меджлиса Муса Гулиев сказал на сегодняшнем пленарном заседании парламента Азербайджана.

По словам депутата, определенные круги в Европе занимают проармянскую позицию, открыто клевеща на Азербайджан:

"Если трагедия в Ходжалы, массовые захоронения в Эдилли, ракетный обстрел мирного населения в Гяндже, совершенный два года назад, не террор, то что?! Что еще должно случиться, какие еще теракты должна совершить Армения, чтобы Европа признала террористическим это государство?".