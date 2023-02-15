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Депутат: Число сотрудников в муниципалитетах сильно завышено

Депутат: Число сотрудников в муниципалитетах сильно завышено Число сотрудников в аппаратах муниципалитетов сильно завышено, что остается серьезной проблемой
Милли Меджлис
15 февраля 2023 г. 12:40
Депутат: Число сотрудников в муниципалитетах сильно завышено

Число сотрудников в аппаратах муниципалитетов сильно завышено, что остается серьезной проблемой.

Как сообщает Report, об этом член Комитета по региональным вопросам Милли Меджлиса Кямран Байрамов сказал в ходе обсуждения годового отчета органа, осуществляющего административный контроль за деятельностью муниципалитетов.

Депутат отметил, что сегодня муниципалитеты нанимают на работу любое количество сотрудников без каких-либо ограничений: "В настоящее время этот вопрос не регулируется законодательством. Мы неоднократно выступали с предложениями на этот счет. Пока за формирование аппарата муниципалитета отвечает глава муниципалитета сложно будет достичь развития в этой сфере".

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Версия на азербайджанском языке Deputat: “Bələdiyyələrin icra aparatlarında əməkdaşların sayının şişirdilməsi ciddi problemdir”

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