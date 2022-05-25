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Депутат: Банковские кредиты необходимо удешевить

Депутат: Банковские кредиты необходимо удешевить "Уже который год я говорю о снижении процентов по банковским кредитам. Этот вопрос должен быть рассмотрен, банковские кредиты должны быть удешевлены".
Милли Меджлис
25 мая 2022 г. 13:34
Депутат: Банковские кредиты необходимо удешевить

"Уже который год я говорю о снижении процентов по банковским кредитам. Этот вопрос должен быть рассмотрен, банковские кредиты должны быть удешевлены".

Как сообщает Report, об этом депутат Руфат Гулив сказал в ходе обсуждения законопроекта "Об исполнении государственного бюджета на 2021 год" на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Кроме того, депутат предложил повысить в стране темпы развития сельского хозяйства: "Это снизит инфляцию".

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Версия на азербайджанском языке Deputat: “Bank kreditləri ucuzlaşdırılmalıdır”

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