Депутат: Банковские кредиты необходимо удешевить

"Уже который год я говорю о снижении процентов по банковским кредитам. Этот вопрос должен быть рассмотрен, банковские кредиты должны быть удешевлены".

"Уже который год я говорю о снижении процентов по банковским кредитам. Этот вопрос должен быть рассмотрен, банковские кредиты должны быть удешевлены".

Как сообщает Report, об этом депутат Руфат Гулив сказал в ходе обсуждения законопроекта "Об исполнении государственного бюджета на 2021 год" на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Кроме того, депутат предложил повысить в стране темпы развития сельского хозяйства: "Это снизит инфляцию".