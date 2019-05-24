Первый вице-спикер Азербайджана: Выдвигаемые Арменией претензии в связи с Нагорным Карабахом - ложь

"В 1991 году был принят Конституционный акт о независимости. После принятия этого документа в Азербайджане приступили к строительству правового государства. Однако неопытные люди, находящиеся у власти и оккупация земель не позволили претворить в жизнь принятые принципы, нормы".

Как сообщает Report, об этом во время выступления на "круглом столе" на тему "Система безопасности Азербайджана. Нагорно-карабахский конфликт и пути его решения" заявил первый вице-спикер Милли Меджлиса, председатель комитета по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией Зияфет Аскеров.

З.Аскеров отметил, что армяне утверждают, что являются аборигенами Кавказа, а Нагорный Карабах принадлежит им: "Они предъявляют три аргумента. Они полагают, что в 1918-20 годы Нагорный Карабах не был территорией Азербайджана. Второй аргумент состоит в том, что 3 апреля 1990 года в преддверии развала СССР сохраняется право союзных республик выйти из состава СССР. Армяне утверждают, что если Азербайджан покинет состав СССР, то автономные структуры сами определят свою судьбу. В третьем же аргументе армяне утверждают, что вы являетесь правовыми наследниками республики, существовавшей в 1918-20 годы. То есть если мы не правовые наследники СССР, то Нагорный Карабах не может принадлежать нам".

"Доведу до сведения, что еще в 1919 году, когда Томпсон прибыл в Баку, в Азербайджане была создана Нагорно-Карабахская губерния и был назначен в качестве его главы азербайджанец. Будто в 1921 году Нагорный Карабах был передан Азербайджану, хотя та территория изначально была составной частью Азербайджана", - сказал первый вице-спикер.