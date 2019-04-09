Сиявуш Новрузов: Склонность к коррупции нужно пресекать

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"Счетная палата достаточно действует в пределах своих возможностей. В некоторых случаях даже превосходит свои возможности. Мы должны выйти из старой системы и прийти к новой. Глава государства проводит структурные реформы. Необходимо сформировать структуру реформ в соответствии с внесением изменений в закон "О счетной палате". В некоторых случаях в государственных структурах присваиваются средства, а присвоивший средства готов отбывать наказание, чем возвращать средства. Я предлагаю, чтобы проводились регулярные проверки, это могут быть ежегодные проверки, или каждые 6 месяцев".

Как сообщает Report, об этом на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса сказал председатель парламентского комитета общественных объединений и религиозных структур Сиявуш Новрузов.

Председатель комитета отметил, что в случае необходимости должны быть привлечены дополнительные кадры: "Склонность к коррупции нужно пресекать. Поэтому необходимо поддержать Счетную палату, чтобы она осуществляла деятельность на еще более высоком уровне".