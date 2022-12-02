Депутат: Азербайджан должен создать контрольный пост в Лачынском коридоре

Азербайджан должен создать контрольный пост в Лачынском коридоре.

Азербайджан должен создать контрольный пост в Лачынском коридоре.

Как сообщает Report, с таким предложением на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса выступил депутат Фазаил Агамалы.

По словам депутата, у миротворческих сил, размещенных в Карабахе, и их командования не хватает смелости действовать самостоятельно: "Все указания они получают от военно-политического руководства России. Вывозятся природные ресурсы Азербайджана, а взамен в Азербайджан поступает оружие. Кто это делает? Армянские сепаратисты, армянские фашисты. Кто же им покровительствует? На территории Азербайджана временно действуют миротворческие силы... На самом же деле, это не миротворцы, а проармянские силы. Мы должны без всяких колебаний создать свой контрольно-пропускной пост в Лачынском коридоре. По сообщениям СМИ, накануне в Ханкенди приехали 14 человек из Ирана. Возможно, это сотрудники иранских спецслужб. С какой целью они приехали, какие у них намерения?"