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Депутат: Азербайджан должен создать контрольный пост в Лачынском коридоре

Депутат: Азербайджан должен создать контрольный пост в Лачынском коридоре Азербайджан должен создать контрольный пост в Лачынском коридоре.
Милли Меджлис
2 декабря 2022 г. 12:57
Депутат: Азербайджан должен создать контрольный пост в Лачынском коридоре

Азербайджан должен создать контрольный пост в Лачынском коридоре.

Как сообщает Report, с таким предложением на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса выступил депутат Фазаил Агамалы.

По словам депутата, у миротворческих сил, размещенных в Карабахе, и их командования не хватает смелости действовать самостоятельно: "Все указания они получают от военно-политического руководства России. Вывозятся природные ресурсы Азербайджана, а взамен в Азербайджан поступает оружие. Кто это делает? Армянские сепаратисты, армянские фашисты. Кто же им покровительствует? На территории Азербайджана временно действуют миротворческие силы... На самом же деле, это не миротворцы, а проармянские силы. Мы должны без всяких колебаний создать свой контрольно-пропускной пост в Лачынском коридоре. По сообщениям СМИ, накануне в Ханкенди приехали 14 человек из Ирана. Возможно, это сотрудники иранских спецслужб. С какой целью они приехали, какие у них намерения?"

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Версия на английском языке Parliamentarian: 'Azerbaijan should establish a control post in the Lachin corridor'
Версия на азербайджанском языке Deputat: “Azərbaycan Laçın dəhlizində öz postunu yaratmalıdır”

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