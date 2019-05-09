​Депутат Айдын Мирзазаде: Надо было купить попкорн у этого мальчика...

Депутат Милли Меджлиса Айдын Мирзазаде выразил отношение к недовольству своего коллеги Расима Мусабекова по поводу продажи попкорна мальчиком в подземном переходе на площади "Азнефть".

Как сообщает Report, депутат подчеркнул, что его очень растрогал данный случай:

"Нужно было не гнать этого мальчика вместе с аппаратом для попкорна, а направить его в школу, купив ему одежду и школьные принадлежности, помочь его родителям с трудоустройством. Если ребенок имеет только одного из родителей или недееспособных родителей, нужно было добиться выдачи социальной помощи этой семье. Но сначала надо было подойти к этому мальчику и купить у него попкорн, чтобы он хоть что-нибудь заработал", - заявил Р. Мусабеков.

Отметим, что ранее депутат Расим Мусабеков выразил недовольство продажей попкорна в подземном переходе на площади "Азнефть". По его словам, мальчик уклонялся от уплаты налогов, а в переходе сильно пахло попкорном. В результате, мальчику запретили продавать попкорн, аппарат вынесли с территории.