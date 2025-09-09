Депутат: Армения должна устранить препятствия для мира и внести изменения в конституцию

Первая половина XXI века запомнится как период ренессанса в истории государственности Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом депутат Милли Меджлиса Низами Сафаров заявил на сегодняшнем специальном заседании парламента.

По его словам, азербайджанская модель защиты национальных интересов стала поучительным примером не только для региона, но и для современного мирового сообщества.

"В некоторых зарубежных источниках высказываются различные ошибочные мнения о парафированном в Вашингтоне мирном соглашении. Следует учитывать, что парафирование является международной юридической процедурой, и для его характеристики необходимо обратиться к Венской конвенции "О праве международных договоров" от 23 мая 1969 года. И Азербайджан, и Армения являются участниками Конвенции. Статья 12 Конвенции называется "Согласие на обязательность договора путем подписания" и отражает отношение государства к парафированному международному соглашению", - отметил Сафаров.

Депутат также подчеркнул, что в праве международных договоров парафирование является процедурой предварительного подписания соответствующими уполномоченными лицами, подтверждающей согласование текста договора и его окончательный характер.

"В другой статье 18 Венской конвенции "О праве международных договоров" отражено обязательство не лишать договор его объекта и цели до вступления в силу. Армения, как носитель международных обязательств, вытекающих из этой Конвенции, должна устранить препятствия, противоречащие объекту и цели парафированного мирного соглашения, и внести соответствующие изменения в свою конституцию", - добавил он.