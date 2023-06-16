Депутат: Армения должна положить конец действиям, нарушающим территориальную целостность

"Армения должна положить конец действиям, нарушающим территориальную целостность соседних с ней государств".

"Армения должна положить конец действиям, нарушающим территориальную целостность соседних с ней государств".

Как сообщает Report, об этом депутат Милли Меджлиса Турал Гянджалиев сказал 16 июня во время выступления на пленарном заседании внеочередной сессии парламента.

Депутат отметил, что Армения не заинтересована в мире, и даже в национальных атрибутах этой страны присутствуют территориальные претензии к соседним государствам:

"На гербе Армении изображен турецкий Агрыдаг. Армения должна пересмотреть эти вопросы. На одном из недавних международных мероприятий во время обсуждения с армянской стороной мы изобличили их деструктивную деятельность. Они настолько далеки от реальности, что предъявляют территориальные претензии к Турции, имеющей вторую по размеру армию в НАТО. Это результат больного мышления. Руководство Армении должно готовить народ к миру. Последние инциденты, такие как обстрел азербайджанских военнослужащих, российских миротворцев, недопустимы"