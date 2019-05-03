Депутат: В Азербайджане развивается секс-туризм

"В Азербайджане развивается секс-туризм. Мы не сможем воспрепятствовать этому. Приезжают к нам c деньгами и другими способами соблазняют наших девушек. Следует вести серьезную борьбу с этим".

Как сообщает Report, об этом на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса в ходе обсуждения отчета Национального координатора по борьбе с торговлей людьми в Азербайджане за 2018 год сказал депутат Араз Ализаде.

Он напомнил, что в многоквартирных зданиях в России запрещена организация хостелов: "Но позднее в этом вопросе сделали поправку, после которой разрешили организовывать хостелы на первом этаже зданий с отдельным входом. Люди не могут спокойно жить в своих домах. Мы должны внести изменения в законодательство в этом направлении".

Депутат Таир Керимли в своем выступлении также коснулся этого вопроса: "Люди превращают свои дома в хостелы и отели. В 2017 году в закон была внесена поправка о том, что в многоквартирных зданиях для превращения нежилых площадей в хостелы разрешения не требуется. В прежнем законе учитывались интересы соседей, но они не учитываются сейчас. В Азербайджане необходимо усилить контроль за массажными салонами, барами. В свое время я поднимал вопрос, связанный с арабами. На территории, где я сейчас живу, каждый обращается к депутату. А кому обращаться депутату?!"