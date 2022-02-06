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Дело Джаваншира Фейзиева могут рассмотреть в Дисциплинарной комиссии Милли Меджлиса

Дело Джаваншира Фейзиева могут рассмотреть в Дисциплинарной комиссии Милли Меджлиса "Дело депутата Джаваншира Фейзиева может быть рассмотрено в Дисциплинарной комиссии Милли Меджлиса".
Милли Меджлис
6 февраля 2022 г. 13:36
Дело Джаваншира Фейзиева могут рассмотреть в Дисциплинарной комиссии Милли Меджлиса

"Дело депутата Джаваншира Фейзиева может быть рассмотрено в Дисциплинарной комиссии Милли Меджлиса".

Как передает Report, об этом заявил заместитель председателя парламентской Дисциплинарной комиссии Фазаил Агамалы.

По его словам, он сожалеет об установлении таких отношений между депутатом Джаванширом Фейзиевым и журналистами: "Я не намерен обвинять или оправдывать какую-либо сторону. Не принимаю точку зрения моего коллеги на известных в Азербайджане журналистов. Просто представители СМИ по-своему преподносят факты. Я призываю обе стороны остановиться".

По словам Ф.Агамалы, чтобы обсудить этот вопрос, упомянутые журналисты должны в той или иной форме обратиться в парламент: "Если руководство парламента посоветует обсудить вопрос в Дисциплинарной комиссии, тогда, конечно, комиссия может рассмотреть его".

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Версия на азербайджанском языке Milli Məclisin İntizam komissiyasında Cavanşir Feyziyevin məsələsinə baxıla bilər

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