Дело Джаваншира Фейзиева могут рассмотреть в Дисциплинарной комиссии Милли Меджлиса

"Дело депутата Джаваншира Фейзиева может быть рассмотрено в Дисциплинарной комиссии Милли Меджлиса".

"Дело депутата Джаваншира Фейзиева может быть рассмотрено в Дисциплинарной комиссии Милли Меджлиса".

Как передает Report, об этом заявил заместитель председателя парламентской Дисциплинарной комиссии Фазаил Агамалы.

По его словам, он сожалеет об установлении таких отношений между депутатом Джаванширом Фейзиевым и журналистами: "Я не намерен обвинять или оправдывать какую-либо сторону. Не принимаю точку зрения моего коллеги на известных в Азербайджане журналистов. Просто представители СМИ по-своему преподносят факты. Я призываю обе стороны остановиться".

По словам Ф.Агамалы, чтобы обсудить этот вопрос, упомянутые журналисты должны в той или иной форме обратиться в парламент: "Если руководство парламента посоветует обсудить вопрос в Дисциплинарной комиссии, тогда, конечно, комиссия может рассмотреть его".