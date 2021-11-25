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Делегация во главе со спикером Сахибой Гафаровой прибыла в Санкт-Петербург

Делегация во главе со спикером Сахибой Гафаровой прибыла в Санкт-Петербург Парламентская делегация во главе со спикером Милли Меджлиса (парламента Азербайджана) Сахибой Гафаровой отбыла в Российскую Федерацию для участия в заседании Совета и 53-м пленарном заседании МПА СНГ.
Милли Меджлис
25 ноября 2021 г. 09:38
Делегация во главе со спикером Сахибой Гафаровой прибыла в Санкт-Петербург
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Парламентская делегация под руководством председателя Милли Меджлиса (парламента Азербайджана) Сахибы Гафаровой прибыла в Российскую Федерацию для участия в заседании Совета МПА СНГ и 53-й пленарной сессии Ассамблеи.

Об этом Report сообщили в отделе по прессе и связям с общественностью Милли Меджлиса.

В Международном аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге делегацию азербайджанского парламента встречали генеральный секретарь Совета МПА СНГ Дмитрий Кобицкий, генконсул Азербайджана в Санкт-Петербурге Султан Гасымов и другие официальные лица.

Завтра председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова выступит на заседании Совета МПА СНГ и на международной конференции в рамках МПА. Кроме того, предусмотрен ряд встреч спикера парламента Азербайджана с главами делегаций, который будут принимать участие в мероприятии.

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Версия на английском языке Azerbaijani parliament speaker arrives in Russia 
Версия на азербайджанском языке Sahibə Qafarovanın Rusiyaya işgüzar səfəri başlayıb

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