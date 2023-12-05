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Делегация парламента Узбекистана посетила город Физули

Делегация парламента Узбекистана посетила город Физули Находящаяся с визитом в Азербайджане парламентская делегация Узбекистана во главе с руководителем Аппарата Сената парламента Гудратом Нуруллаевым посетила город Физули.
Милли Меджлис
5 декабря 2023 г. 17:08
Делегация парламента Узбекистана посетила город Физули

Находящаяся с визитом в Азербайджане парламентская делегация Узбекистана во главе с руководителем Аппарата Сената парламента Гудратом Нуруллаевым посетила город Физули.

Об этом сообщили Report в отделе по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса.

Членам делегации рассказали о почти 30-летней оккупации азербайджанских территорий Арменией.

Гости ознакомились с разрушениями, учиненными армянами в Физули за годы оккупации. Затем была представлена информация о масштабных восстановительных работах, проведенных правительством Азербайджана.

Делегация посетила построенную правительством Узбекистана в Физули полную среднюю школу №1 имени Мирзы Улугбека.

Кроме того, члены делегации посетили Международный аэропорт Физули.

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Версия на английском языке ФотоUzbek parliamentary delegation visits city of Fuzuli
Версия на азербайджанском языке ФотоÖzbəkistan parlamentinin nümayəndə heyəti Füzuli şəhərinə səfər edib

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