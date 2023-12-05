Делегация парламента Узбекистана посетила город Физули

Находящаяся с визитом в Азербайджане парламентская делегация Узбекистана во главе с руководителем Аппарата Сената парламента Гудратом Нуруллаевым посетила город Физули.
Об этом сообщили Report в отделе по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса.
Членам делегации рассказали о почти 30-летней оккупации азербайджанских территорий Арменией.
Гости ознакомились с разрушениями, учиненными армянами в Физули за годы оккупации. Затем была представлена информация о масштабных восстановительных работах, проведенных правительством Азербайджана.
Делегация посетила построенную правительством Узбекистана в Физули полную среднюю школу №1 имени Мирзы Улугбека.
Кроме того, члены делегации посетили Международный аэропорт Физули.