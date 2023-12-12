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Делегация парламента Грузии посетила могилу общенационального лидера Гейдара Алиева

Делегация парламента Грузии посетила могилу общенационального лидера Гейдара Алиева Находящаяся с визитом в Азербайджане парламентская делегация Грузии во главе со спикером Шалвой Папуашвили посетила Первую аллею почетного захоронения, где почтила память общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.
Милли Меджлис
12 декабря 2023 г. 11:48
Делегация парламента Грузии посетила могилу общенационального лидера Гейдара Алиева

Находящаяся с визитом в Азербайджане парламентская делегация Грузии во главе со спикером Шалвой Папуашвили посетила Первую аллею почетного захоронения, где почтила память общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.

Об этом сообщили Report в отделе по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса.

Члены делегации возложили венок и цветы к могиле великого лидера Гейдара Алиева.

Затем делегация почтила память выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы ханым Алиевой, возложила цветы к ее могиле.

Представители грузинского парламента посетили Аллею шехидов, почтили память сынов Родины, отдавших жизни за суверенитет и территориальную целостность Азербайджана, возложили цветы к их могилам. Был возложен венок перед мемориалом "Вечный огонь".

Гостей проинформировали об истории Аллеи шехидов и проводимых в столице работах по благоустройству.

Делегацию сопровождали руководитель рабочей группы Милли Меджлиса по межпарламентским связям с Грузией Арзу Нагиев, посол Азербайджана в Грузии Фаиг Гулиев и другие официальные лица.

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Версия на английском языке ФотоDelegation of Parliament of Georgia visits Great Leader’s graveside
Версия на азербайджанском языке ФотоGürcüstan parlamentinin sədri Ulu Öndərin məzarını ziyarət edib

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