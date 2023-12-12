Делегация парламента Грузии посетила могилу общенационального лидера Гейдара Алиева

Находящаяся с визитом в Азербайджане парламентская делегация Грузии во главе со спикером Шалвой Папуашвили посетила Первую аллею почетного захоронения, где почтила память общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.

Находящаяся с визитом в Азербайджане парламентская делегация Грузии во главе со спикером Шалвой Папуашвили посетила Первую аллею почетного захоронения, где почтила память общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.

Об этом сообщили Report в отделе по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса.

Члены делегации возложили венок и цветы к могиле великого лидера Гейдара Алиева.

Затем делегация почтила память выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы ханым Алиевой, возложила цветы к ее могиле.

Представители грузинского парламента посетили Аллею шехидов, почтили память сынов Родины, отдавших жизни за суверенитет и территориальную целостность Азербайджана, возложили цветы к их могилам. Был возложен венок перед мемориалом "Вечный огонь".

Гостей проинформировали об истории Аллеи шехидов и проводимых в столице работах по благоустройству.

Делегацию сопровождали руководитель рабочей группы Милли Меджлиса по межпарламентским связям с Грузией Арзу Нагиев, посол Азербайджана в Грузии Фаиг Гулиев и другие официальные лица.