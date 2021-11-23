Делегация Милли Меджлиса примет участие в заседаниях ПА СНГ

Парламентская делегация под руководством председателя Милли Меджлиса Азербайджана Сахибы Гафаровой 24-го ноября отправится в Санкт-Петербург, Россия, для участия в заседаниях Совета ПА СНГ и в 53-й пленарной сессии ПА СНГ.

Парламентская делегация под руководством председателя Милли Меджлиса Азербайджана Сахибы Гафаровой 24-го ноября отправится в Санкт-Петербург, Россия, для участия в заседаниях Совета ПА СНГ и в 53-й пленарной сессии ПА СНГ.

Об этом Report сообщили в отделе по прессе и связям с общественностью Милли Меджлиса.

В делегацию входят депутаты Низами Сафаров, Анатолий Рафаилов, Руфат Гулиев, Анар Мамедов, Расим Мусабеков, Тамам Джафарова, а также глава Аппарата Милли Меджлиса Сафа Мирзоев и другие официальные лица.

Спикер Милли Меджлиса примет участие в обсуждении вопросов повестки дня на Совете и пленарных заседаниях организации, а также выразит позицию азербайджанской стороны. В рамках визита наша делегация примет участие в международной конференции, посвященной вопросам всеобщего доступа к услугам здравоохранения и устойчивому развитию.

Также намечены встречи с рядом руководителей делегаций, прибывших в Санкт-Петербург, для рассмотрения будущей деятельности организации, перспектив развития межпарламентских связей и других вопросов, представляющих взаимный интерес.

Визит азербайджанской делегации в Санкт-Петербурге завершится 26-го ноября.