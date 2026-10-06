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    Cообщившему о коррупции будет выплачено вознаграждение в размере до 25-кратного МРОТ

    Милли Меджлис
    • 06 октября, 2026
    • 15:17
    Cообщившему о коррупции будет выплачено вознаграждение в размере до 25-кратного МРОТ

    В Азербайджане лицу, сообщившему о коррупции, будет выплачено вознаграждение в размере до 25-кратного минимального размера оплаты труда, этот доход будет освобожден от подоходного налога.

    Как сообщает Report, об этом указано в новом законопроекте "О поощрении и защите лиц, сообщающих о правонарушениях, связанных с коррупцией".

    Документ был вынесен на обсуждение на сегодняшнем совместном заседании комитетов Милли Меджлиса по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией и по правовой политике и государственному строительству.

    В законопроекте указано, что при подтверждении предоставленной информации лицу, сообщившему о ней, в течение 10 рабочих дней будет выплачено вознаграждение за счет бюджета организации (в отношении бюджетных организаций - за счет расходов на их содержание и внебюджетных средств) по решению руководителя организации.

    Размер вознаграждения не может превышать 25-кратного размера минимальной оплаты труда. При определении суммы будут учитываться характер правонарушения, связанного с коррупцией, количество фактов, значимость предоставленной информации для выявления правонарушения, связанного с коррупцией, размер причиненного ущерба и восстановленных активов.

    В документе также отмечается, что в случае обвинительного приговора или иного итогового решения по уголовному делу, лицу, сообщившему информацию, выплатят 5% от средств, полученных от специальной конфискации имущества или денежных средств, платежей в госбюджет либо возмещения ущерба государству, за вычетом предусмотренных расходов.

    Решение о выплате денежных средств лицу, сообщившему информацию, по уголовному делу будет приниматься в ходе досудебного производства следователем с согласия прокурора, осуществляющего процессуальное руководство предварительным расследованием, а в ходе судебного производства - рассматривающим дело судом.

    Милли Меджлис Азербайджана (ММ) Антикоррупционные меры
    Korrupsiya barədə məlumat verən şəxsə minimum əməkhaqqının 25 mislinədək mükafat veriləcək
    Corruption whistleblowers to receive rewards of up to 25 times minimum wage in Azerbaijan
    MiniBoss
    MiniBoss

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