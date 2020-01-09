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ЦИК призвал кандидатов в депутаты быть внимательными при сборе подписей

ЦИК призвал кандидатов в депутаты быть внимательными

"Кандидаты в депутаты должны быть внимательными, чтобы голоса соответствовали требованию законодательства".

Как сообщает Report, об этом на сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана сказал председатель ЦИК Мазахир Панахов.

М.Панахов напомнил, что должностные лица, в том числе члены муниципалитетов, не могут принять участие в процесс сбора подписей для кандидата: "В этом вопросе надо быть внимательными. Мы стараемся решать вопросы в пользу кандидатов, однако в подобных случаях мы ничем не можем им помочь". 

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