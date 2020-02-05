ЦИК обнародовал решение относительно Фараджа Гулиева - ОБНОВЛЕНО

Кандидату в депутаты Фараджу Гулиеву вынесено предупреждение.

Как передает Report, об этом сообщил член ЦИК Рамиз Ибрагимов.

По его словам, жалоба была рассмотрена и расследована экспертной группой ЦИК, действующей в соответствии с законодательством.

Член ЦИК сказал, что М.Гусейнов в своей жалобе заявил, что Ф.Гулиев предложил ему деньги в размере 15 тыс. манатов: "В своей жалобе он просит аннулировать кандидатуру Ф.Гулиева".

Во время расследования вопроса со сторонами связались и пригласили присутствовать на заседании.

У Ф.Гулиева взяли объяснительную, в которой он отмечает, что его встреча с М.Гусейновым продолжалась 45 минут: "По словам Фараджа Гулиева, он не предлагал взятку М.Гусейнову, а аудиозапись была смонтирована".

Был обсужден вопрос о вынесении предупреждения зарегистрированному кандидату Фараджу Ибрагим оглу Гулиеву, было принято соответствующее решение.

*** 16:59

Проходит заседание Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана.

Как сообщает Report, на заседании рассматривается жалоба кандидата в депутаты от второго Сураханского избирательного округа №31 Мехмана Гусейнова в отношении другого кандидата от данного округа Фараджа Гулиева.