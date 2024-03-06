Члены семей шехидов будут бесплатно обучаться в частных вузах

В Азербайджане членам семей шехидов будет предоставлено бесплатное образование в частных университетах.

В Азербайджане членам семей шехидов будет предоставлено бесплатное образование в частных университетах.

Как сообщает Report, соответствующие изменения предлагается внести в закон "Об образовании".

Согласно проекту, расходы на образование членов семей шехидов (в частных высших, средних специальных и профессиональных учебных заведениях), ветеранов войны (в профучилищах), лиц с ограниченными возможностями (в частных профучилищах) и лиц младше 20 лет, родители которых имеют инвалидность в связи с 81-100-процентным нарушением функций организма, а также лиц с ежемесячным доходом ниже прожиточного минимума в период их платного обучения будут оплачиваться из госбюджета.