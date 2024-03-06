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Члены семей шехидов будут бесплатно обучаться в частных вузах

Члены семей шехидов будут бесплатно обучаться в частных вузах В Азербайджане членам семей шехидов будет предоставлено бесплатное образование в частных университетах.
Милли Меджлис
6 марта 2024 г. 11:10
Члены семей шехидов будут бесплатно обучаться в частных вузах

В Азербайджане членам семей шехидов будет предоставлено бесплатное образование в частных университетах.

Как сообщает Report, соответствующие изменения предлагается внести в закон "Об образовании".

Согласно проекту, расходы на образование членов семей шехидов (в частных высших, средних специальных и профессиональных учебных заведениях), ветеранов войны (в профучилищах), лиц с ограниченными возможностями (в частных профучилищах) и лиц младше 20 лет, родители которых имеют инвалидность в связи с 81-100-процентным нарушением функций организма, а также лиц с ежемесячным доходом ниже прожиточного минимума в период их платного обучения будут оплачиваться из госбюджета.

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Версия на азербайджанском языке Şəhid ailəsinin üzvləri özəl universitetlərdə pulsuz təhsil alacaqlar

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