Число вакантных депутатских мест в Милли Меджлисе достигло 9

Число вакантных депутатских мест в Милли Меджлисе (парламент) Азербайджана достигло 9.

Число вакантных депутатских мест в Милли Меджлисе (парламент) Азербайджана достигло 9.

Как напоминает Report , председатель парламентского комитета по культуре, депутат Ганира Пашаева скончалась сегодня в отделении интенсивной терапии Центральной клинической больницы, где проходила лечение. Таким образом, число вакантных депутатских мест достигло 9.

Отметим, что 14 июля этого года скончался депутат от Бинагадинского третьего избирательного округа №10 Мадер Мусаев. Кроме того, 17 марта 2022 года на заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) было принято решение о прекращении депутатских полномочий депутата Милли Меджлиса шестого созыва Шахина Сеидзаде в связи с его назначением председателем правления Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер". Согласно пункту 4 части I статьи 89 Конституции, член Милли Меджлиса лишается мандата, если занимает должность в государственных органах.

Ранее приговором Сумгайытского суда по тяжким преступлениям, Эльданиз Салимов был лишен свободы на срок 3 года и 6 месяцев. Согласно статье 89 Конституции, депутат Милли Меджлиса лишается мандата в случае совершения преступления и при наличии вступившего в законную силу приговора суда. На процессе под председательством судьи Мамедали Рзаева в Сумгайытском Апелляционном суде было принято решение, согласно которому приговор суда первой инстанции оставлен в силе без изменения. Таким образом, Э.Салимов был лишен депутатского мандата.

Кроме того, два года назад скончался Фаттах Гейдаров, депутат Милли Меджлиса от Габалинского избирательного округа №116.

Наряду с этим, за нарушения на досрочных парламентских выборах в феврале 2020 года ЦИК аннулировал результаты по 4 округам. Результаты были признаны недействительными по Хатаинскому первому избирательному округу №33 (лидер – Гусейнбала Мираламов), Хатаинскому третьему избирательному округу №35 (лидер – Рауф Арифоглу), Лянкяранскому сельскому избирательному округу №74 (лидер – Хады Раджабли) и Имишли-Бейлаганскому избирательному округу №80 (лидер – Чингиз Ганизаде).