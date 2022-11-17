Число рабочих групп Милли Меджлиса по межпарламентским связям будет увеличено

Количество рабочих групп Милли Меджлиса по межпарламентским связям будет увеличено.

Число рабочих групп Милли Меджлиса по межпарламентским связям будет увеличено.

Как сообщает Report, проект постановления "О внесении изменений в постановление парламента о выборах руководителей рабочих групп по межпарламентским связям Милли Меджлиса Азербайджанской Республики" был обсужден на состоявшемся накануне онлайн-заседании комитета по международным отношениям и межпарламентским связям.

Согласно проекту постановления, будут созданы рабочие группы по межпарламентским связям Азербайджан-Камбоджа, Азербайджан-Сингапур, Азербайджан-Тунис и Азербайджан-Монголия.

Документ был рекомендован к рассмотрению на пленарном заседании Милли Меджлиса.