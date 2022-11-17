Число рабочих групп Милли Меджлиса по межпарламентским связям будет увеличено.
Как сообщает Report, проект постановления "О внесении изменений в постановление парламента о выборах руководителей рабочих групп по межпарламентским связям Милли Меджлиса Азербайджанской Республики" был обсужден на состоявшемся накануне онлайн-заседании комитета по международным отношениям и межпарламентским связям.
Согласно проекту постановления, будут созданы рабочие группы по межпарламентским связям Азербайджан-Камбоджа, Азербайджан-Сингапур, Азербайджан-Тунис и Азербайджан-Монголия.
Документ был рекомендован к рассмотрению на пленарном заседании Милли Меджлиса.