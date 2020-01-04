Число партий, обратившихся для участия в парламентских выборах в Азербайджане, достигло 21

Число партий, обратившихся для участия в парламентских выборах в Азерб

4 января, 2020 12:39

https://report.az/storage/news/d14b6ff73206bf5206272c39f8cd65bb/fdda3687-d502-4d63-ae17-d53004a7a5d6_292.jpg Число политических партий, обратившихся для участия во внеочередных парламентских выборах в Азербайджане, назначенных на 9 февраля 2020 года, достигло 21-й. Как сообщает Report, на сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии был зарегистрирован полномочный представитель партии "Единый Азербайджан". Ранее были зарегистрированы представители 20 политических партий - партии "Ени Азербайджан", партии "Умид", Партии гражданской солидарности, партии "Беюк гурулуш" ("Великое созидание"), Партии единого народного фронта Азербайджана, Партии движения национального возрождения, Партии национальной независимости Азербайджана, Демократической партии Азербайджана, партии "Великий Азербайджан", партии "Единый Азербайджан", партии "Ана Ветен", Азербайджанской партии эволюции, партии "Мусават", Партии социального благоденствия Азербайджана и партии "Вахдат", Партии демократических реформ, Либерально-демократической партии Азербайджана, Партии демократического просвещения Азербайджана, партии "Муасир Мусават".