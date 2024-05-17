Число мужчин среди жертв торговли людьми увеличилось

По мере появления новых форм эксплуатации доля мужчин среди жертв увеличилась.

По мере появления новых форм эксплуатации доля мужчин среди жертв увеличилась.

Как сообщает Report, это отражено в ежегодном докладе Национального координатора по борьбе с торговлей людьми.

"Последний Глобальный доклад, опубликованный ООН в январе 2023 года и охватывающий 141 страну, показывает, что по мере появления новых форм эксплуатации число мужчин среди жертв увеличилось почти на 3% по сравнению с предыдущими годами, женщин среди жертв физического насилия больше мужчин в 3 раза, а детей - вдвое больше взрослых", - говорится в информации.