О нас

Число мужчин среди жертв торговли людьми увеличилось

Число мужчин среди жертв торговли людьми увеличилось По мере появления новых форм эксплуатации доля мужчин среди жертв увеличилась.
Милли Меджлис
17 мая 2024 г. 10:05
Число мужчин среди жертв торговли людьми увеличилось

По мере появления новых форм эксплуатации доля мужчин среди жертв увеличилась.

Как сообщает Report, это отражено в ежегодном докладе Национального координатора по борьбе с торговлей людьми.

"Последний Глобальный доклад, опубликованный ООН в январе 2023 года и охватывающий 141 страну, показывает, что по мере появления новых форм эксплуатации число мужчин среди жертв увеличилось почти на 3% по сравнению с предыдущими годами, женщин среди жертв физического насилия больше мужчин в 3 раза, а детей - вдвое больше взрослых", - говорится в информации.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке İnsan alveri qurbanlarının böyük hissəsini kişilər təşkil edib

Самое важное

Названы страны, где граждане подвергались эксплуатации - СПИСОК
Названы страны, где граждане подвергались эксплуатации - СПИСОК
17 мая 2024 г. 10:02
Во дворце Гюлистан от имени президента Ильхама Алиева был устроен государственный прием в честь Александра Лукашенко
Во дворце "Гюлистан" от имени президента Ильхама Алиева был устроен государственный прием в честь Александра Лукашенко
17 мая 2024 г. 00:07
Александр Лукашенко: На Кавказе появился очень мощный, нормальный лидер в лице Азербайджана
Александр Лукашенко: На Кавказе появился очень мощный, нормальный лидер в лице Азербайджана
16 мая 2024 г. 20:43
Президент Беларуси: Мы готовы построить на освобожденных территориях агрогородок
Президент Беларуси: Мы готовы построить на освобожденных территориях агрогородок
16 мая 2024 г. 20:40
Александр Лукашенко: Между братскими народами Беларуси и Азербайджана есть глубокое уважение
Александр Лукашенко: Между братскими народами Беларуси и Азербайджана есть глубокое уважение
16 мая 2024 г. 20:32
Президент: За исключением конфликта на Южном Кавказе, существующие в мире конфликты не решаются
Президент: За исключением конфликта на Южном Кавказе, существующие в мире конфликты не решаются
16 мая 2024 г. 20:27
Президент Азербайджана: У Беларуси есть очень хороший опыт градостроительства
Президент Азербайджана: У Беларуси есть очень хороший опыт градостроительства
16 мая 2024 г. 20:23
Ильхам Алиев: Приглашаем белорусские компании активно участвовать в восстановлении освобожденных территорий
Ильхам Алиев: Приглашаем белорусские компании активно участвовать в восстановлении освобожденных территорий
16 мая 2024 г. 20:21
Посол ЮАР: Мы готовы приложить все усилия для сохранения мира на Южном Кавказе
Посол ЮАР: Мы готовы приложить все усилия для сохранения мира на Южном Кавказе
16 мая 2024 г. 17:28
Посол: Малайзийские компании заинтересованы в инвестировании в Карабах
Посол: Малайзийские компании заинтересованы в инвестировании в Карабах
15 мая 2024 г. 13:01

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi