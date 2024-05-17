Число мужчин среди жертв торговли людьми увеличилось

По мере появления новых форм эксплуатации доля мужчин среди жертв увеличилась.
Как сообщает Report, это отражено в ежегодном докладе Национального координатора по борьбе с торговлей людьми.
"Последний Глобальный доклад, опубликованный ООН в январе 2023 года и охватывающий 141 страну, показывает, что по мере появления новых форм эксплуатации число мужчин среди жертв увеличилось почти на 3% по сравнению с предыдущими годами, женщин среди жертв физического насилия больше мужчин в 3 раза, а детей - вдвое больше взрослых", - говорится в информации.