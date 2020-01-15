В Азербайджане число кандидатов в депутаты достигло 1 396 человек

До сих пор зарегистрирована кандидатура в депутаты 1 396 человек.
Как сообщает Report, об этом на сегодняшнем заседании Центризбиркома сказал председатель ЦИК Мазахир Панахов.
Отметим, что парламентские выборы состоятся 9 февраля этого года.
До сих пор зарегистрирована кандидатура в депутаты 1 396 человек.
Как сообщает Report, об этом на сегодняшнем заседании Центризбиркома сказал председатель ЦИК Мазахир Панахов.
Отметим, что парламентские выборы состоятся 9 февраля этого года.
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Mirmahmud KazımoğluАвтор новости