В Азербайджане число кандидатов в депутаты достигло 1 396 человек

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До сих пор зарегистрирована кандидатура в депутаты 1 396 человек.

Как сообщает Report, об этом на сегодняшнем заседании Центризбиркома сказал председатель ЦИК Мазахир Панахов.

Отметим, что парламентские выборы состоятся 9 февраля этого года.