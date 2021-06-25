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Чингиз Аскеров: Недовольство в соцсетях абсолютно необоснованно

Чингиз Аскеров: Недовольство в соцсетях абсолютно необоснованно Со стороны может казаться, что суды преследуют цель повысить свой доход, но это не так.
Милли Меджлис
25 июня 2021 г. 14:58
Чингиз Аскеров: Недовольство в соцсетях абсолютно необоснованно
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Со стороны может казаться, что суды преследуют цель повысить свой доход, но это не так.

Как передает Report, об этом заявил заместитель председателя Верховного суда Азербайджана Чингиз Аскеров во время сегодняшнего обсуждения в парламенте поправок в Гражданский процессуальный кодекс, Кодекс об административных правонарушениях и в закон "О госпошлине".

По его словам, основные поправки связаны с внедрением института письменного производства, усилением института подготовки к суду, внедрением системы электронного суда, принятием мер временного обеспечения, созданием института возврата в производство: "Полагаю, протесты в соцсетях против поправок в законы абсолютно необоснованны".

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Версия на азербайджанском языке Çingiz Əsgərov: “Sosial şəbəkələrdəki etirazlar tamamilə əsassızdır”

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