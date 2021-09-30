О нас
Report Georgia
Аудио новости

Часть средств от налоговых штрафов будет перечислена в Фонд YAŞAT

Часть средств от налоговых штрафов будет перечислена в Фонд YAŞAT На состоявшемся сегодня пленарном заседании Милли Меджлиса проект поправок в Налоговый кодекс был вынесен на обсуждение в первом чтении.
Милли Меджлис
30 сентября 2021 г. 16:18
Часть средств от налоговых штрафов будет перечислена в Фонд YAŞAT
0 : 00
0 : 00

На состоявшемся сегодня пленарном заседании Милли Меджлиса вынесен на обсуждение в первом чтении проект поправок в Налоговый кодекс.

Как сообщает Report, об этом сказал председатель комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству Таир Миркишили.

Он отметил, что одна из поправок предполагает создание правовых основ для перевода части средств, поступивших на счет министерства экономики от санкций и штрафов, наложенных налоговыми органами, в Фонд YAŞAT.

После обсуждений парламентарии проголосовали за принятие проекта поправок в закон.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Vergi cərimələrindən daxil olan vəsaitin bir hissəsi "YAŞAT" Fonduna köçürüləcək

Самое важное

Арестованный экс-депутат Рафаэль Джабраилов умер от коронавируса
Арестованный экс-депутат Рафаэль Джабраилов умер от коронавируса
30 сентября 2021 г. 11:14
С завтрашнего дня в Азербайджане снимается ряд ограничений
С завтрашнего дня в Азербайджане снимается ряд ограничений
30 сентября 2021 г. 10:51
В Баку полицейский застрелил жену в отделении полиции
В Баку полицейский застрелил жену в отделении полиции
30 сентября 2021 г. 10:35
В Баку состоялось 8-ое заседание совместной межправкомиссии между Азербайджаном и Грузией
ФотоВ Баку состоялось 8-ое заседание совместной межправкомиссии между Азербайджаном и Грузией
29 сентября 2021 г. 23:37
Проверка COVID-паспортов стала причиной столпотворения у входа в вузы
Проверка COVID-паспортов стала причиной столпотворения у входа в вузы
29 сентября 2021 г. 18:17
Генпрокуратура и МВД распространили совместную информацию о подрыве жителей Дашкесана на мине
Генпрокуратура и МВД распространили совместную информацию о подрыве жителей Дашкесана на мине
29 сентября 2021 г. 16:18
СГБ: Призывающие к ненависти и вражде предупреждены об ответственности
СГБ: Призывающие к ненависти и вражде предупреждены об ответственности
29 сентября 2021 г. 15:40
Начался визит Эрдогана в Россию
Начался визит Эрдогана в Россию
29 сентября 2021 г. 14:20
Министр образования Азербайджана поздравил студентов и школьников
Министр образования Азербайджана поздравил студентов и школьников
29 сентября 2021 г. 12:04
В Гяндже эксгумированы останки неизвестных шехидов
В Гяндже эксгумированы останки неизвестных шехидов
29 сентября 2021 г. 11:31

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi