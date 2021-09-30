Часть средств от налоговых штрафов будет перечислена в Фонд YAŞAT

На состоявшемся сегодня пленарном заседании Милли Меджлиса проект поправок в Налоговый кодекс был вынесен на обсуждение в первом чтении.

На состоявшемся сегодня пленарном заседании Милли Меджлиса вынесен на обсуждение в первом чтении проект поправок в Налоговый кодекс.

Как сообщает Report, об этом сказал председатель комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству Таир Миркишили.

Он отметил, что одна из поправок предполагает создание правовых основ для перевода части средств, поступивших на счет министерства экономики от санкций и штрафов, наложенных налоговыми органами, в Фонд YAŞAT.

После обсуждений парламентарии проголосовали за принятие проекта поправок в закон.