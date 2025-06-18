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Часть штрафов за правонарушения направят в фонд социальной защиты полицейских

Часть штрафов за правонарушения направят в фонд социальной защиты полицейских Пять процентов штрафов, налагаемых сотрудниками полиции за допущенные правонарушения, будут перечисляться в специальный фонд, созданный для их социальной защиты.
Милли Меджлис
18 июня 2025 г. 18:51
Часть штрафов за правонарушения направят в фонд социальной защиты полицейских

Пять процентов штрафов, налагаемых сотрудниками полиции за допущенные правонарушения, будут перечисляться в специальный фонд, созданный для их социальной защиты.

Как сообщает Report, соответствующие поправки предлагается внести в закон "О полиции".

Документ обсуждался на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству.

Как отмечается, цель поправки – усиление социальной защиты сотрудников полиции, а также укрепление материально-технической базы органов внутренних дел.

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Версия на азербайджанском языке Cərimələrin 5 faizi polislərin sosial müdafiəsi üçün yaradılan xüsusi fonda əlavə ediləcək

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