Часть штрафов за правонарушения направят в фонд социальной защиты полицейских

Пять процентов штрафов, налагаемых сотрудниками полиции за допущенные правонарушения, будут перечисляться в специальный фонд, созданный для их социальной защиты.
Как сообщает Report, соответствующие поправки предлагается внести в закон "О полиции".
Документ обсуждался на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству.
Как отмечается, цель поправки – усиление социальной защиты сотрудников полиции, а также укрепление материально-технической базы органов внутренних дел.