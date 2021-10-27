Бюджет Госфонда социальной защиты увеличится на 161 млн манатов

Обнародован бюджет Государственного фонда социальной защиты (ГФСЗ) при Министерстве труда и социальной защиты населения на будущий год.

Обнародован бюджет Государственного фонда социальной защиты (ГФСЗ) при Министерстве труда и социальной защиты населения на будущий год.

Как передает Report, это нашло отражение в законопроекте “О бюджете соответствующего органа исполнительной власти, осуществляющего социальное обеспечение и социальную защиту на 2022 год”.

Согласно документу, доходы и расходы ГФСЗ на 2022 год утверждены в размере 5 306,77 млн манатов, что на 160,74 млн манатов или на 3,1% больше утвержденного прогноза 2021 года.

В 2021 году доходы и расходы ГФСЗ прогнозируются в размере 5 146,03 млн манатов.