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Бюджет Фонда страхования от безработицы на 2022 год принят в III чтении

Бюджет Фонда страхования от безработицы на 2022 год принят в III чтении На сегодняшнем заседании осенней сессии Милли Меджлиса проект закона “О бюджете Фонда страхования от безработицы на 2022 год” был вынесен на обсуждение в третьем чтении.
Милли Меджлис
3 декабря 2021 г. 11:40
Бюджет Фонда страхования от безработицы на 2022 год принят в III чтении

На сегодняшнем заседании осенней сессии Милли Меджлиса проект закона “О бюджете Фонда страхования от безработицы на 2022-ой год” был вынесен на обсуждение в третьем чтении.

Как сообщает Report, проект представил председатель комитета Милли Меджлиса по труду и социальной политике Муса Гулиев.

После обсуждений законопроект был принят в III чтении.

Следует отметить, что доходы бюджета Фонда страхования от безработицы на 2022-ой год прогнозируются в размере 180 375 536,0 маната, расходы - 180 375 536,0 маната.

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Версия на азербайджанском языке İşsizlikdən Sığorta Fondunun 2022-ci il büdcəsi III oxunuşda qəbul olunub

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