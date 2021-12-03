Бюджет Фонда страхования от безработицы на 2022 год принят в III чтении

На сегодняшнем заседании осенней сессии Милли Меджлиса проект закона “О бюджете Фонда страхования от безработицы на 2022 год” был вынесен на обсуждение в третьем чтении.

На сегодняшнем заседании осенней сессии Милли Меджлиса проект закона “О бюджете Фонда страхования от безработицы на 2022-ой год” был вынесен на обсуждение в третьем чтении.

Как сообщает Report, проект представил председатель комитета Милли Меджлиса по труду и социальной политике Муса Гулиев.

После обсуждений законопроект был принят в III чтении.

Следует отметить, что доходы бюджета Фонда страхования от безработицы на 2022-ой год прогнозируются в размере 180 375 536,0 маната, расходы - 180 375 536,0 маната.