О нас

Создается рабочая группа по восстановлению озера Гаджигабул

Создается рабочая группа по восстановлению озера Гаджигабул "Будет создана рабочая группа по текущему состоянию и восстановлению озера Гаджигабул".
Милли Меджлис
26 января 2023 г. 15:39
Создается рабочая группа по восстановлению озера Гаджигабул

"Будет создана рабочая группа по текущему состоянию и восстановлению озера Гаджигабул".

Как передает Report, об этом заявил председатель комитета Милли Меджлиса по природным ресурсам, энергетике и экологии Садиг Гурбанов.

По его словам, озеро высохло, а окружающие его территории используются для других целей: “Уже проведены определенные переговоры с министерством экологии и природных ресурсов. Будет создана рабочая группа по этому вопросу и подготовлена справка. Хотя с прошлого года текущий вопрос был включен в план работ, он так и не был решен. Поэтому было решено снова обсудить эту тему”.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Hacıqabul gölünün bərpası ilə bağlı İşçi Qrup yaradılacaq

Другие новости из категории

Члены комитетов по правам человека парламентов разных стран посетят Азербайджан
Члены комитетов по правам человека парламентов разных стран посетят Азербайджан
25 января 2023 г. 15:05
В Азербайджане запланированы мероприятия относительно сотрудничества с Турцией в сфере медиа
В Азербайджане запланированы мероприятия относительно сотрудничества с Турцией в сфере медиа
25 января 2023 г. 14:54
В Милли Меджлисе примут законопроект О Великом возвращении и реинтеграции 
В Милли Меджлисе примут законопроект "О Великом возвращении и реинтеграции" 
25 января 2023 г. 14:51
В Милли Меджлисе пройдут обсуждения по вопросам помилования и амнистии
В Милли Меджлисе пройдут обсуждения по вопросам помилования и амнистии
25 января 2023 г. 14:50
В Милли Меджлисе обсудят стратегию развития СМИ
В Милли Меджлисе обсудят стратегию развития СМИ
25 января 2023 г. 14:40
Милли Меджлис проведет мероприятия в связи с пропавшими без вести в период I Карабахской войны
Милли Меджлис проведет мероприятия в связи с пропавшими без вести в период I Карабахской войны
25 января 2023 г. 14:39
В Азербайджане ожидается подписание распоряжения о помиловании в связи со 100-летием Гейдара Алиева
В Азербайджане ожидается подписание распоряжения о помиловании в связи со 100-летием Гейдара Алиева
25 января 2023 г. 14:32
Состоится конференция, посвященная депортации западных азербайджанцев
Состоится конференция, посвященная депортации западных азербайджанцев
25 января 2023 г. 14:28
В Милли Меджлисе пройдут специальные слушания по военным преступлениям Армении
В Милли Меджлисе пройдут специальные слушания по военным преступлениям Армении
25 января 2023 г. 14:21
В Азербайджане в прошлом году число пациентов на диализе увеличилось на 13%
В Азербайджане в прошлом году число пациентов на диализе увеличилось на 13%
25 января 2023 г. 12:49

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi