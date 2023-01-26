Создается рабочая группа по восстановлению озера Гаджигабул

"Будет создана рабочая группа по текущему состоянию и восстановлению озера Гаджигабул".

"Будет создана рабочая группа по текущему состоянию и восстановлению озера Гаджигабул".

Как передает Report, об этом заявил председатель комитета Милли Меджлиса по природным ресурсам, энергетике и экологии Садиг Гурбанов.

По его словам, озеро высохло, а окружающие его территории используются для других целей: “Уже проведены определенные переговоры с министерством экологии и природных ресурсов. Будет создана рабочая группа по этому вопросу и подготовлена справка. Хотя с прошлого года текущий вопрос был включен в план работ, он так и не был решен. Поэтому было решено снова обсудить эту тему”.