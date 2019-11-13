Министр: В Азербайджане будет проводиться работа по увеличению минимального размера пенсии

"Минимальная пенсия в Азербайджане за год была увеличена со 116 до 200 манатов. Проводится постоянная работа в этой области. Впервые в Азербайджане размер минимальной пенсии превысил уровень установленного прожиточного минимума".

Как сообщает Report, об этом министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев заявил на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

С.Бабаев сказал, что многим пенсионерам, особенно инвалидам, выплачиваются разные виды пенсий: "Например, инвалиды Карабахской войны получают различные пособия до 250 манатов, другие инвалиды - 100 манатов, и это довольно обширный контингент граждан. Около 400 000 пенсионеров получают дополнительные пособия. Этот процесс будет непрерывным, в Азербайджане будет проводиться работа по увеличению минимального размера пенсии".