О нас
Report Georgia
Аудио новости

Будет обсужден меморандум о взаимопонимании по учениям спецназа Азербайджана и Турции

Будет обсужден меморандум о взаимопонимании по учениям спецназа Азербайджана и Турции В Милли Меджлисе выносится на обсуждение законопроект "Об утверждении меморандума о взаимопонимании между правительством Азербайджана и правительством Турецкой Республики "По учениям сил специального назначения Азербайджанской армии и Вооруженных сил Турц
Милли Меджлис
13 сентября 2021 г. 15:51
Будет обсужден меморандум о взаимопонимании по учениям спецназа Азербайджана и Турции

В Милли Меджлисе выносится на обсуждение законопроект "Об утверждении меморандума о взаимопонимании между правительством Азербайджана и правительством Турецкой Республики "По учениям сил специального назначения Азербайджанской армии и Вооруженных сил Турции".

Как передает Report, документ в связи с этим будет обсужден 16 сентября на заседании парламентского комитета по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией.

На заседании также обсудят отчет о работе комитета по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией в период весенней и внеочередной сессий 2021 года, а также план работ комитета на осеннюю сессию 2021 года.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Azerbaijani parliament to discuss MoU on training of Azerbaijani, Turkish special forces
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Türkiyə xüsusi təyinatlılarının təliminə dair anlaşma memorandumu müzakirəyə çıxarılır

Самое читаемое

Залужный: Украина закупит еще 4 комплекса ударных БПЛА Bayraktar TB2
Залужный: Украина закупит еще 4 комплекса ударных БПЛА "Bayraktar TB2"
11 сентября 2021 г. 15:19
В Казахстане опасаются дефицита зерна
В Казахстане опасаются дефицита зерна
7 сентября 2021 г. 12:55
В Азербайджане очные занятия в школах и вузах начнутся в сентябре
В Азербайджане очные занятия в школах и вузах начнутся в сентябре
7 сентября 2021 г. 14:18
Фарид Гайыбов назначен министром молодежи и спорта Азербайджана
Фарид Гайыбов назначен министром молодежи и спорта Азербайджана
7 сентября 2021 г. 13:48
Завтра в 4 районах Баку будет ограничена подача газа
Завтра в 4 районах Баку будет ограничена подача газа
9 сентября 2021 г. 19:51
Школы в Азербайджане будут работать по 5-дневному учебному графику
Школы в Азербайджане будут работать по 5-дневному учебному графику
7 сентября 2021 г. 14:28
В Баку пройдут учения сил спецназа Азербайджана, Турции и Пакистана
В Баку пройдут учения сил спецназа Азербайджана, Турции и Пакистана
11 сентября 2021 г. 12:00
Министр образования Азербайджана прояснил, почему учебный год начнется 22 сентября
Министр образования Азербайджана прояснил, почему учебный год начнется 22 сентября
7 сентября 2021 г. 14:45
Министр образования обратился к гражданам в связи с открытием школ
Министр образования обратился к гражданам в связи с открытием школ
7 сентября 2021 г. 18:25
В Азербайджане изменены дни школьных каникул
В Азербайджане изменены дни школьных каникул
11 сентября 2021 г. 13:07

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi