Будет обсужден меморандум о взаимопонимании по учениям спецназа Азербайджана и Турции

В Милли Меджлисе выносится на обсуждение законопроект "Об утверждении меморандума о взаимопонимании между правительством Азербайджана и правительством Турецкой Республики "По учениям сил специального назначения Азербайджанской армии и Вооруженных сил Турц

В Милли Меджлисе выносится на обсуждение законопроект "Об утверждении меморандума о взаимопонимании между правительством Азербайджана и правительством Турецкой Республики "По учениям сил специального назначения Азербайджанской армии и Вооруженных сил Турции".

Как передает Report, документ в связи с этим будет обсужден 16 сентября на заседании парламентского комитета по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией.

На заседании также обсудят отчет о работе комитета по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией в период весенней и внеочередной сессий 2021 года, а также план работ комитета на осеннюю сессию 2021 года.