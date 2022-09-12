Будет обеспечено повышение уровня профподготовки работников на рабочих местах

Будет обеспечено повышение уровня профессиональной подготовки работников на рабочих местах. Как сообщает Report, это отражено в проекте закона "О внесении изменений в Трудовой кодекс". Проект был представлен в Милли Меджлис главой государства в п

Будет обеспечено повышение уровня профессиональной подготовки работников на рабочих местах.



Как сообщает Report, это отражено в проекте закона "О внесении изменений в Трудовой кодекс".



Проект был представлен в Милли Меджлис главой государства в порядке законодательной инициативы.



/Одной из основ успешного развития нашей страны является создание высокопрофессионального кадрового потенциала путем повышения знаний и навыков граждан с использованием возможностей современных технологий. Изменения в Кодекс предусматривают правовое регулирование целенаправленного использования имеющихся ресурсов рынка труда в этой сфере.

В результате предлагаемых изменений будет стимулироваться повышение уровня профессиональной подготовки работников на рабочих местах, повышение их квалификации.