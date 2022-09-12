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Будет обеспечено повышение уровня профподготовки работников на рабочих местах

Будет обеспечено повышение уровня профподготовки работников на рабочих местах Будет обеспечено повышение уровня профессиональной подготовки работников на рабочих местах. Как сообщает Report, это отражено в проекте закона "О внесении изменений в Трудовой кодекс". Проект был представлен в Милли Меджлис главой государства в п
Милли Меджлис
12 сентября 2022 г. 17:13
Будет обеспечено повышение уровня профподготовки работников на рабочих местах
Report.az

Будет обеспечено повышение уровня профессиональной подготовки работников на рабочих местах.

Как сообщает Report, это отражено в проекте закона "О внесении изменений в Трудовой кодекс".

Проект был представлен в Милли Меджлис главой государства в порядке законодательной инициативы.

/Одной из основ успешного развития нашей страны является создание высокопрофессионального кадрового потенциала путем повышения знаний и навыков граждан с использованием возможностей современных технологий. Изменения в Кодекс предусматривают правовое регулирование целенаправленного использования имеющихся ресурсов рынка труда в этой сфере.

В результате предлагаемых изменений будет стимулироваться повышение уровня профессиональной подготовки работников на рабочих местах, повышение их квалификации.

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Версия на азербайджанском языке İş yerlərində işçilərin peşə hazırlığı səviyyəsinin yüksəldilməsi təmin ediləcək

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