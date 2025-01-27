Избраны председатель, зампредседателя и секретарь Комиссии по топонимии при Милли Меджлисе

Избраны председатель, заместитель председателя и секретарь Комиссии по топонимии при Милли Меджлисе.

Избраны председатель, заместитель председателя и секретарь Комиссии по топонимии при Милли Меджлисе.

Как сообщает Report, вопрос обсуждался на сегодняшнем заседании комиссии.

На должность председателя Комиссии по топонимии была выдвинута кандидатура депутата Милли Меджлиса, президента Национальной академии наук Азербайджана Исы Габиббейли, на должность заместителя председателя - председателя комитета по труду и социальной политике парламента Мусы Гулиева, а на должность секретаря комиссии - завсектором отдела государственного строительства, административного и военного законодательства Аппарата Милли Меджлиса Джавида Искендерова.

Вопрос был вынесен на голосование и принят членами комиссии. Таким образом, председателем комиссии стал Иса Габиббейли, заместителем председателя - Муса Гулиев, а секретарем - Джавид Искендеров.

Корреспондент Айсель Аслан

10:00

Будет избран новый председатель Комиссии по топонимии при Милли Меджлисе.

Согласно полученной Report информации, на обсуждение будет вынесен вопрос об избрании председателя, заместителя председателя и секретаря комиссии.

Вопрос будет обсуждаться на сегодняшнем заседании комиссии.

Комиссия по топонимии рассматривает поступившие предложения о присвоении наименований территориальным единицам, об изменении, аннулировании таких наименований, а также готовит заключения для Милли Меджлиса.

Напомним, что ранее председателем комиссии являлся президент НАНА академик Иса Габиббейли, заместителем председателя - Севиндж Фаталиева, а секретарем - Джавид Искендеров.