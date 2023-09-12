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Болгарский спикер выразил обеспокоенность в связи с "выборами" в Карабахском регионе Азербайджана

Болгарский спикер выразил обеспокоенность в связи с "выборами" в Карабахском регионе Азербайджана Мы обеспокоены "президентскими выборами" самопровозглашенного режима, созданного Арменией в Карабахском регионе Азербайджана. Эти "выборы" противоречат заявлениям руководства Армении о поддержке территориальной целостности Азербайджана.
Милли Меджлис
12 сентября 2023 г. 22:21
Болгарский спикер выразил обеспокоенность в связи с выборами в Карабахском регионе Азербайджана

Мы обеспокоены "президентскими выборами" самопровозглашенного режима, созданного Арменией в Карабахском регионе Азербайджана. Эти "выборы" противоречат заявлениям руководства Армении о поддержке территориальной целостности Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Национального собрания Болгарии Росен Желязков на встрече с председателем Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Сахибой Гафаровой.

Он отметил, что принцип территориальной целостности играет ключевую роль в миропорядке, созданном после 1945 года. Нарушение этого принципа приводит к возникновению конфликтов, которые нелегко разрешить. Спикер отметил, что, хотя Азербайджан и Болгария географически расположены в отдаленной географии, в этих регионах произошли аналогичные события: "Сложившаяся в настоящее время ситуация требует не просто озвучивания заявлений, а подписания соглашения, которое обеспечит долгосрочный мир. Действия должны соответствовать озвученным заявлениям".

Болгарский спикер подчеркнул, что его страна поддерживает мирный план Азербайджана, и выразил надежду, что в результате переговоров с участием посредников скоро будет подписано мирное соглашение.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBolqarıstan parlamentinin sədri: “Azərbaycanın Qarabağ bölgəsində qondarma rejimin "seçkiləri"ndən narahatıq”

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