Болгарский парламентарий: "Выборы" в Карабахе - проявление агрессивного сепаратизма

Так называемые "выборы" в Карабахском регионе Азербайджана являются проявлением агрессивного сепаратизма.

Так называемые "выборы" в Карабахском регионе Азербайджана являются проявлением агрессивного сепаратизма.

Как передает Report , об этом сообщил руководитель болгарско-азербайджанской межпарламентской группы дружбы Национальной ассамблеи Болгарии Гамид Гамид в письме председателю Милли Меджлиса Сахибе Гафаровой.

Руководитель группы дружбы с Азербайджаном Народного собрания Болгарии Гамид Гамид адресовал письмо спикеру Милли Меджлиса Сахибе Гафаровой, в котором указывает, что в качестве главы данной группы внимательно следил за развитием событий на Южном Кавказе в последние годы и что, наконец, настало время принести в этот регион устойчивый мир и стабильность.

Как подчёркнуто в письме, Азербайджан после освобождения своих территорий от армянской оккупации выступил с инициативой нормализации отношений с Арменией на основе норм и принципов международного права, и предложил подписать мирный договор. Любое соглашение должно следовать принципам взаимного уважения суверенитета и территориальной целостности стран друг друга, а также невмешательство во внутренние дела.

С сожалением отмечается возникновение, при активном участии международных партнёров, ряда процессов, угрожающих продолжающимся мирным переговорам. Последовательная поддержка Армении сепаратистского режима в Карабахском регионе Азербайджана наносит урон этим переговорам и ведёт к дальнейшему обострению ситуации в регионе, указывается в письме.

Г.Гамид расценивает проведение так называемых "президентских выборов" 9-го сентября 2023-го года как грубое нарушение фундаментальных норм и принципов международного права и проявление агрессивного сепаратизма, что неприемлемо в современном мире.

По мнению руководителя группы дружбы в болгарском парламенте, эти "выборы" должны быть осуждены международным сообществом. Г.Гамид выражает решительную поддержку суверенитета и территориальной целостности Азербайджанской Республики в её международно признанных границах.

В заключение Гамид Гамид отметил, что любые угрожающие мирному процессу шаги необходимо предотвращать, и призвал международное сообщество оказать поддержку конструктивному продолжению мирных переговоров, которые принесут на Южный Кавказ долгожданные мир и стабильность.