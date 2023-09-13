Болгарский парламентарий: "Выборы" в Карабахе - проявление агрессивного сепаратизма

Так называемые "выборы" в Карабахском регионе Азербайджана являются проявлением агрессивного сепаратизма.
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Руководитель группы дружбы с Азербайджаном Народного собрания Болгарии Гамид Гамид адресовал письмо спикеру Милли Меджлиса Сахибе Гафаровой, в котором указывает, что в качестве главы данной группы внимательно следил за развитием событий на Южном Кавказе в последние годы и что, наконец, настало время принести в этот регион устойчивый мир и стабильность.
Как подчёркнуто в письме, Азербайджан после освобождения своих территорий от армянской оккупации выступил с инициативой нормализации отношений с Арменией на основе норм и принципов международного права, и предложил подписать мирный договор. Любое соглашение должно следовать принципам взаимного уважения суверенитета и территориальной целостности стран друг друга, а также невмешательство во внутренние дела.
С сожалением отмечается возникновение, при активном участии международных партнёров, ряда процессов, угрожающих продолжающимся мирным переговорам. Последовательная поддержка Армении сепаратистского режима в Карабахском регионе Азербайджана наносит урон этим переговорам и ведёт к дальнейшему обострению ситуации в регионе, указывается в письме.
Г.Гамид расценивает проведение так называемых "президентских выборов" 9-го сентября 2023-го года как грубое нарушение фундаментальных норм и принципов международного права и проявление агрессивного сепаратизма, что неприемлемо в современном мире.
По мнению руководителя группы дружбы в болгарском парламенте, эти "выборы" должны быть осуждены международным сообществом. Г.Гамид выражает решительную поддержку суверенитета и территориальной целостности Азербайджанской Республики в её международно признанных границах.
В заключение Гамид Гамид отметил, что любые угрожающие мирному процессу шаги необходимо предотвращать, и призвал международное сообщество оказать поддержку конструктивному продолжению мирных переговоров, которые принесут на Южный Кавказ долгожданные мир и стабильность.