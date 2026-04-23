Байрамов: Регионы получают почти половину инвестиций в основной капитал

В Азербайджане 44% инвестиций в основной капитал приходится на регионы, что отражает устойчивое развитие вне столицы.

Как сообщает Report, об этом заявил депутат Милли Меджлиса Вугар Байрамов на конференции комитета по региональным вопросам парламента на тему развития регионов.

По его словам, из ежегодных инвестиций в основной капитал в объеме 22,1 млрд манатов 9,7 млрд манатов приходятся на регионы. "В настоящее время в регионах формируется более 33 млрд манатов валового внутреннего продукта. Кроме того, из общего объема розничного товарооборота по стране в 62,2 млрд манатов на регионы приходится 24,5 млрд манатов", - отметил он.

Байрамов добавил, что более половины гостиниц и объектов гостиничного типа уже расположены в регионах, что играет важную роль в развитии внутреннего туризма.

По его словам, проводимая экономическая политика обеспечивает устойчивое развитие регионов и способствует постепенному сокращению разрыва между Баку и другими территориями страны.