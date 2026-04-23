    Байрамов: Регионы получают почти половину инвестиций в основной капитал

    Милли Меджлис
    • 23 апреля, 2026
    • 12:58
    Байрамов: Регионы получают почти половину инвестиций в основной капитал

    В Азербайджане 44% инвестиций в основной капитал приходится на регионы, что отражает устойчивое развитие вне столицы.

    Как сообщает Report, об этом заявил депутат Милли Меджлиса Вугар Байрамов на конференции комитета по региональным вопросам парламента на тему развития регионов.

    По его словам, из ежегодных инвестиций в основной капитал в объеме 22,1 млрд манатов 9,7 млрд манатов приходятся на регионы. "В настоящее время в регионах формируется более 33 млрд манатов валового внутреннего продукта. Кроме того, из общего объема розничного товарооборота по стране в 62,2 млрд манатов на регионы приходится 24,5 млрд манатов", - отметил он.

    Байрамов добавил, что более половины гостиниц и объектов гостиничного типа уже расположены в регионах, что играет важную роль в развитии внутреннего туризма.

    По его словам, проводимая экономическая политика обеспечивает устойчивое развитие регионов и способствует постепенному сокращению разрыва между Баку и другими территориями страны.

    Вугар Байрамов Милли Меджлис инвестиции в основной капитал Регионы Азербайджана
    Vüqar Bayramov: "Regionlarda ümumi dəyəri 33 milyard manatdan çox olan ÜDM formalaşır"

    Последние новости

    22:17

    В ТюркПА осудили сожжение турецкого флага в Армении

    Внешняя политика
    22:06

    Белый дом подтвердил визит Уиткоффа и Кушнера в Пакистан - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    21:58

    Азербайджанские женщины-борцы завоевали на чемпионате Европы две медали

    Индивидуальные
    21:49

    Ферит Ходжа обсудил с Мартой Кос вступление Албании в ЕС

    Другие страны
    21:34

    При столкновении двух автобусов у Пентагона пострадали десятки человек

    Другие страны
    21:17

    В Нахчыване капитально отремонтируют дороги общей протяженностью более 94 км

    Инфраструктура
    21:08

    МИД Турции: Мир на Южном Кавказе — ответ попыткам разжигания вражды

    В регионе
    20:53

    ЕС и США договорились сотрудничать по критически важным минералам

    Другие страны
    20:48

    Азербайджан и Люксембург провели межмидовские политконсультации

    Внешняя политика
    Лента новостей